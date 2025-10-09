Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 12:02

Trump al telefono con le famiglie degli ostaggi israeliani: “Torneranno a casa lunedì”

di F. Q.
Icona dei commenti (1)
Il momento in cui Trump parla al telefono con le famiglie degli ostaggi a Washington
Icona dei commenti Commenti

“Gli ostaggi torneranno, torneranno tutti lunedì”. Il presidente Donald Trump ha parlato al telefono con le famiglie degli ostaggi durante la loro visita a Washington. “Confidiamo che porterete a termine la missione, benedetti siano gli artefici della pace”, risponde un parente di un ostaggio a Trump. Israele e Hamas hanno concordato un accordo di cessate il fuoco a Gaza che potrebbe liberare gli ostaggi ancora in vita entro pochi giorni, compiendo un passo importante verso la fine di una guerra che ha causato decine di migliaia di vittime.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione