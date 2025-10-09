“Gli ostaggi torneranno, torneranno tutti lunedì”. Il presidente Donald Trump ha parlato al telefono con le famiglie degli ostaggi durante la loro visita a Washington. “Confidiamo che porterete a termine la missione, benedetti siano gli artefici della pace”, risponde un parente di un ostaggio a Trump. Israele e Hamas hanno concordato un accordo di cessate il fuoco a Gaza che potrebbe liberare gli ostaggi ancora in vita entro pochi giorni, compiendo un passo importante verso la fine di una guerra che ha causato decine di migliaia di vittime.