L'incidente è avvenuto nel comune di Precenicco. L'uomo alla guida si è fermato a prestare soccorso. Non è bastato l'intervento degli operatori sanitari per salvare la giovane

Una giovane studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere l’autobus che l’avrebbe portata a scuola. L’incidente è avvenuto giovedì intorno alle 6:30, nel comune di Precenicco, in provincia di Udine, a poca distanza dall’abitazione della ragazza. L’uomo alla guida del veicolo si è fermato per prestare soccorso. Le dinamiche dell’incidente sono in corso di accertamento.

Sul posto sono giunti il personale di soccorso, i vigili del fuoco e l’eliambulanza, ma tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani. Il padre della giovane è accorso in strada quando ha sentito le sirene dell’ambulanza e l’elisoccorso atterrare in zona. Il fratello gemello della vittima aveva invece preso una corriera pochi istanti prima che la sorella venisse investita.

“La notizia della prematura scomparsa di Alice ci ha lasciato attoniti e profondamente addolorati” ha affermato Rossella Rizzatto, preside del liceo artistico che Morsanutto frequentava. “In questo momento di indicibile dolore – ha aggiunto la preside -, desideriamo esprimere alla sua famiglia la nostra più sincera e affettuosa vicinanza, condividendo la loro sofferenza e stringendoci in un abbraccio di silenziosa solidarietà”. Come ha raccontato la professoressa di lettere Paola Tomada, i compagni “erano statue di dolore, prima del dolore vero c’è stato lo shock”. Anche il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha espresso vicinanza alla famiglia: “Alice stava venendo in città per iniziare la giornata scolastica e ha perso la vita in una mattina come le altre, nella quotidianità che vivono milioni di studenti e studentesse in tutta Italia”.

