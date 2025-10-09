"Grazie a chi sta lavorando al nostro fianco per la liberazione di Alberto", hanno ribadito parenti e legale

Alberto Trentini, cooperante veneziano detenuto da quasi un anno in Venezuela, ha potuto chiamare a casa per la terza volta. Secondo quanto riferiscono i familiari e l’avvocata Alessandra Bellerini, “ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari”. La telefonata, insieme all’arrivo a Roma di una delegazione venezuelana, potrebbero essere segnali positivi per le sorti del cooperante.

Alcune settimane fa Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, ha ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha assicurato l’impegno di Palazzo Chigi e delle istituzioni italiane per riportare a casa l’operatore umanitario, detenuto, senza accuse, nel maxi-carcere venezuelano di El Rodeo I, insieme ad altri prigionieri stranieri.

“Questa telefonata, che segue la visita in carcere del nostro ambasciatore e l’arrivo a Roma di una delegazione Venezuelana, apre spiragli di speranza. E in questi 327 giorni la nostra fede non è mai venuta meno. Grazie a chi sta lavorando al nostro fianco per la liberazione di Alberto”, hanno aggiunto parenti e legale.