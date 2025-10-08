Sondrio, le stacca un orecchio a morsi e la violenta: 24enne arrestato

La vittima delle sevizie è stata trovata a terra, sanguinante e in stato di semi-incoscienza. Aveva il volto tumefatto, profonde lacerazioni sul corpo e sangue che le colava dagli occhi

La violenta aggressione, con un orecchio staccato a morsi, poi l’abuso sessuale. La scorsa notte, a Sondrio, una donna di 44 anni che rincasava dal lavoro è stata vittima di un’aggressione a sfondo sessuale e di rapina da parte di un uomo. Nel giro di poche ore, all’alba, la polizia di Sondrio ha arrestato un 24enne in Valtellina con l’accusa di di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime.

L’aggressione è avvenuta in via Morbegno, vicino alla stazione ferroviaria della città lombarda, intorno alle 23.30, dove gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti su segnalazione del 118. La 44enne vittima delle sevizie è stata trovata a terra con i pantaloni abbassati, sanguinante e in stato di semi-incoscienza. Aveva il volto tumefatto, l’orecchio staccato a morsi, profonde lacerazioni sul corpo e sangue che le colava dagli occhi. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso, dove è stata sottoposta a cure e accertamenti, è ora ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Grazie alla descrizione fornita dal personale sanitario che ha visto l’aggressore allontanarsi all’arrivo dell’ambulanza, i poliziotti hanno rintracciato il 24enne poco distante, in stato confusionale e con gli abiti intrisi di sangue. Nello zaino che portava con sé è stato trovato un porta-tessere contenente la carta d’identità, la tessera sanitaria e il bancomat della donna aggredita. Il giovane, originario del Mali e residente nel Centro di accoglienza di Colorina, è stato arrestato e condotto nel carcere di Sondrio in attesa della convalida del fermo.