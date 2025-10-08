Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:25

“Non potevi restare a casa a cucinare?”: insulti sessisti alla sindacalista Cgil a un tavolo di lavoro

di F. Q.
A pronunciare la frase un consulente aziendale, forse infastidito dal dissenso della sindacalista Maria Franca Deleonardis, della Fillea, per il suo no all'accordo di incentivo all'esodo
“Non potevi restare a casa a cucinare?”: insulti sessisti alla sindacalista Cgil a un tavolo di lavoro
Icona dei commenti Commenti

“Che cosa sei venuta a fare oggi, non potevi restare a casa a cucinare?”. L’accusa sessista è stata rivolta da un consulente aziendale a una rappresentate del sindacato Cgil Puglia. L’offesa sarebbe avvenuta durante un tavolo di commissione dell’Ufficio provinciale del lavoro di Bari, mentre si discuteva il licenziamento per “giustificato motivo” di un lavoratore.

Secondo la ricostruzione del sindacato, “in quella sede l’azienda rappresentata da un proprio consulente affermava di aver già raggiunto un accordo con il lavoratore, e che erano lì per ratificarlo. Nel verbale redatto si offrivano 500 euro di incentivo all’esodo e si scriveva nero su bianco che quella somma era una sorta di pietra tombale su tutto il pregresso: eventuali differenze retributive, straordinari e ferie non riconosciute, oltre che accettazione del licenziamento stesso, per un rapporto della durata di 25 anni”.

All’incontro era presente come parte sindacale Maria Franca Deleonardis, che vanta una grande esperienza all’ufficio vertenze della Camera del lavoro di Bari e componente di segreteria della Fillea. Deleonardis avrebbe richiesto di mettere a verbale il suo dissenso per quella proposta. Il consulente, forse infastidito, si sarebbe rivolto alla rappresentante con l’affermazione sessista. “Non possiamo accettare che in sedi istituzionali vi sia spazio per forme di discriminazione di genere e ricorsi a odiosi e patriarcali stereotipi – commenta la segretaria regionale della Cgil, Filomena Principale – Lo denunciamo con forza e valuteremo tutte le azioni ufficiali da intraprendere”.

Foto in evidenza d’archivio

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione