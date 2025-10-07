La prima cittadina di Herdecke è stata colpita allo stomaco e alla schiena. "Presumiamo che il crimine abbia avuto un contesto familiare", ha dichiarato il portavoce della polizia Tino Schäfer

Accoltellata allo stomaco e alla schiena e lasciata ferita davanti alla propria abitazione. La vittima è Iris Stalzer, 57 anni, sindaca socialdemocratica di Herdecke, piccolo centro del Nordreno Vestfalia, in Germania. Stalzer è ricoverata all’ospedale in condizioni disperate. La Bild riferisce che il figlio adottivo 15enne della donna è stato fermato dalla polizia e anche la figlia 17enne adottiva è sospettata di aver aggredito la madre

Secondo le ricostruzioni, nell’appartamento si trovavano i due adolescenti: sono stati loro a chiamare il numero di emergenza. Quando la polizia è intervenuta, ha portato via il quindicenne. All’interno della volante, gli agenti hanno messo le manette al ragazzo e gli hanno fatto indossare una tuta per la raccolta delle prove, per evitare che venissero cancellate le tracce. Il ragazzo avrebbe invece dichiarato alla polizia che sua madre era stata aggredita per strada da diversi uomini. Secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung al momento si ipotizza un movente personale piuttosto che politico. APoco dopo la diffusione delle prime notizie sull’aggressione a Stalzer, erano subito intervenute varie personalità politiche, tra le quali il cancelliere Friedrich Merz: “È necessario fare rapidamente chiarezza su quanto accaduto – aveva scritto su X – Temiamo per la vita della sindaca designata Iris Stalzer e speriamo in una sua completa guarigione. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari”.

“Presumiamo che il crimine abbia avuto un contesto familiare”, ha dichiarato il portavoce della polizia Tino Schäfer. Non ci sono prove di un crimine a sfondo politico. Secondo quanto riportato da Focus, che cita ambienti dell’Spd, Stalzer, 57 anni, è ora cosciente dopo l’aggressione. Alcune settimane fa, infatti, la figlia adottiva diciassettenne aveva già aggredito la madre; il caso era stato registrato come episodio di violenza domestica, in cui sarebbe stato usato un coltello. La polizia di Hagen ha confermato che la sindaca Stalzer ha riportato almeno dieci ferite da arma da taglio.