Mareggiata a Rimini, dove questa mattina domenica 5 ottobre l’intero litorale è finito sott’acqua e il vento di burrasca forte ha raggiunto i 75-88 chilometri orari. Le onde del mare hanno superato anche i 3,20 metri al largo per raggiungere poi le spiagge e sommergerle portandosi via lettini e ombrelloni. I bagni sul lungomare Giuseppe di Vittorio fini al parco Federico Fellini non hanno avuto scampo e i pochi ristoranti aperti hanno temuto che l’acqua potesse entrare nei locali come già accaduto in passato.

La protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” prevedendo un aumento della ventilazione. In città pochi hanno messo il piede fuori casa temendo le condizioni avverse del meteo. La situazione sulle spiagge è parsa critica ma non vi sono stati incidenti che hanno coinvolto persone.