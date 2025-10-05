Il mondo FQ

Bimbo di 3 anni morso al volto da un cane mentre giocavano

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a Nervesa della Battaglia (Treviso). Il cane, di circa due anni e mezzo, è regolarmente vaccinato
Giocavano, poi i morsi. Un bambino di tre anni è stato azzannato al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai, mentre stava giocando con l’animale all’interno della cucina dell’abitazione del nonno. Nel giro di pochi secondi un pomeriggio domenicale sereno si è trasformato in una giornata da dimenticare. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a Nervesa della Battaglia (Treviso). Il cane, di circa due anni e mezzo e regolarmente vaccinato, è di proprietà della compagna del nonno.

Il bimbo ha riportato lesioni a un labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro. Sul posto sono intervenuti il personale del Suem 118 di Montebelluna (Treviso) e l’elisoccorso di Treviso, che ha trasportato il piccolo all’ospedale Cà Foncello, nel capoluogo della Marca. Il bambino non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

