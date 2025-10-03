Il mondo FQ

Atp Shanghai, lancia la racchetta e rischia di colpire gli spettatori: Van de Zandschulp perde le staffe (e la partita) al 1° turno

di F. Q.
Il tennista olandese ha rischiato la squalifica nella partita d'esordio al Masters 1000 di Shanghai. Ha prima scaraventato una pallina fuori dallo stadio e ha poi gettato a terra la racchetta, finita però sugli spalti
Perde la calma già al primo set del match e lancia via la racchetta, che finisce sugli spalti. Il tennista olandese Botic Van de Zandschulp ha rischiato la squalifica nella partita d’esordio al Masters 1000 di Shanghai contro il portoghese Nuno Borges. Dopo aver ceduto il servizio nel quinto game, Van de Zandschulp ha infatti scaraventato una pallina fuori dallo stadio e in seguito ha gettato a terra la racchetta, che è finita però sugli spalti per via di una strana traiettoria. Concreto il rischio di colpire gli spettatori presenti: per un soffio non è stata colpita una donna. Un gesto di stizza insolito per un tennista in genere corretto in campo.

Il giocatore ha ricevuto soltanto un warning dal giudice di sedia per l’episodio, evitando così la squalifica immediata. All’ammonizione seguirà una multa. La partita è poi proseguita regolarmente, con Van de Zandschulp che si è dovuto arrendere a Borges perdendo due set combattuti per 7-6 e 7-5.

Foto in evidenza – si.robi – Van de Zandschulp RG21 (29) – CC BY-SA 2.0

