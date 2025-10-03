Il mondo FQ

Sciopero generale, a Venezia il corteo per Gaza e Flotilla attraversa il Ponte della Libertà

di Local Team per Il Fatto
Gli organizzatori stimano una partecipazione di oltre 30mila persone [Video]
Manifestazioni per Gaza e Flotilla nel giorno dello sciopero generale indetto da Cgil, Usb, Adl in tutte le principali città del Veneto. A Venezia, i due cortei partiti dalla stazione di Mestre e dal centro di Venezia si sono incontrati a metà del Ponte della Libertà: oltre 20mila persone in piazza, secondo le valutazioni della Questura. Per le forze dell’ordine, dalla Terraferma si sarebbero mosse circa 15mila persone, e 5.000 dal centro storico. Gli organizzatori stimano una partecipazione di oltre 30mila persone.

