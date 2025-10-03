Tensioni e polemiche durante la partita del Masters 1000 di Shangai tra Arthur Rinderknech e Hamad Medjedovic. Dopo le prime schermaglie durante il match, vinto da Rinderknech per il ritiro dell’avversario, a fine partita si è verificato un pesante battibecco tra i due tennisti. La diatriba si è accesa nel finale del primo set, sul 6-5 per Medjedovic, quando il serbo ha chiesto di lasciare il campo per cambiarsi. Rinderknech ha subito mostrato disappunto per una richiesta in genere non ammessa a quel punto del gioco. Il giudice di sedia ha autorizzato la decisione spiegando che la breve pausa è stata concessa per via dell’abbondante sudore di Medjedovic che rendeva il campo scivoloso.

Dopo essere rientrato, il serbo si è imposto al tie-break del primo set ma la partita si è fermata poco dopo, all’inizio del secondo set. Un problema alla schiena non ha permesso a Medjedovic di proseguire, costringendolo al ritiro. Nel finale, l’acceso botta e risposta tra i due giocatori, dopo una fredda stretta di mano. Medjedovic ha rimproverato Rinderknech per il suo atteggiamento: “Quanti anni hai per comportarti così?”. Il francese ha replicato con altrettanta freddezza: “E tu? Quanti anni hai? Ho perso ogni rispetto per te”.

Immagine d’archivio