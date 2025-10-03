Ritiro obbligato per il tennista Terence Atmane al primo turno del Masters 1000. Il motivo? Le temperature record di Shangai: oltre 30 gradi e tassi di umidità all’85%. Il tennista, che aveva perso contro Jannik Sinner negli ottavi dell’Atp di Pechino a fine settembre, ha dovuto abbandonare il match contro l’argentino Camillo Ugo Carabelli dopo un colpo di calore. “Mi sentivo soffocare e non riuscivo a parlare”, ha detto Atmane.

Sul punteggio di 4-4 nel primo set, Atmane si è seduto in panchina: “Dopo il primo punto ho sentito le mie mani tremare, ma pensavo di essere solo più teso del solito. Sul 2-0 per me ho sentito subito tutto il mio corpo tremare e mi sentivo soffocare dopo ogni punto. Non riuscivo a respirare e mi faceva male la testa”, ha raccontato il tennista francese in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. “Ho chiamato il fisioterapista, ma non riuscivo a parlare. Tremavo, non sapevo dove mi trovassi o che giorno fosse. Il mio corpo mi ha detto che dovevo smettere. Mi devo prendere del tempo per me prima di affrontare gli ultimi tornei della stagione. A presto”, ha concluso Atmane.

Il Masters 1000 di Shangai vedrà protagonista anche Jannik Sinner, campione in carica, che debutterà sabato 4 ottobre, contro il tedesco Daniel Altmaier. “Qui rispetto a Pechino è più umido, fa più caldo, ma ho un giorno per riposarmi e domani avrò più feedback dal mio corpo e dalla mia mente”, ha detto Sinner. Secondo la Gazzetta dello Sport, il picco di calore nella città cinese dovrebbe arrivare mercoledì della prossima settimana. Attesi 34 gradi, ma percepiti saranno 40.