Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 16:37

Caldo record a Shangai: Atmane costretto al ritiro al primo turno del Masters 1000. Il tennista: “Non riuscivo a respirare”

di F. Q.
Il tennista francese ha dovuto abbandonare il match contro l'argentino Camillo Ugo Carabelli dopo un colpo di calore. Temperature oltre 30 gradi e tassi di umidità all'85%
Caldo record a Shangai: Atmane costretto al ritiro al primo turno del Masters 1000. Il tennista: “Non riuscivo a respirare”
Icona dei commenti Commenti

Ritiro obbligato per il tennista Terence Atmane al primo turno del Masters 1000. Il motivo? Le temperature record di Shangai: oltre 30 gradi e tassi di umidità all’85%. Il tennista, che aveva perso contro Jannik Sinner negli ottavi dell’Atp di Pechino a fine settembre, ha dovuto abbandonare il match contro l’argentino Camillo Ugo Carabelli dopo un colpo di calore. “Mi sentivo soffocare e non riuscivo a parlare”, ha detto Atmane.

Sul punteggio di 4-4 nel primo set, Atmane si è seduto in panchina: “Dopo il primo punto ho sentito le mie mani tremare, ma pensavo di essere solo più teso del solito. Sul 2-0 per me ho sentito subito tutto il mio corpo tremare e mi sentivo soffocare dopo ogni punto. Non riuscivo a respirare e mi faceva male la testa”, ha raccontato il tennista francese in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. “Ho chiamato il fisioterapista, ma non riuscivo a parlare. Tremavo, non sapevo dove mi trovassi o che giorno fosse. Il mio corpo mi ha detto che dovevo smettere. Mi devo prendere del tempo per me prima di affrontare gli ultimi tornei della stagione. A presto”, ha concluso Atmane.

Il Masters 1000 di Shangai vedrà protagonista anche Jannik Sinner, campione in carica, che debutterà sabato 4 ottobre, contro il tedesco Daniel Altmaier. “Qui rispetto a Pechino è più umido, fa più caldo, ma ho un giorno per riposarmi e domani avrò più feedback dal mio corpo e dalla mia mente”, ha detto Sinner. Secondo la Gazzetta dello Sport, il picco di calore nella città cinese dovrebbe arrivare mercoledì della prossima settimana. Attesi 34 gradi, ma percepiti saranno 40.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione