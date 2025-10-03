Prima sono stati avvistati nell’area circostante, poi sopra l’aeroporto. A Monaco di Baviera lo scalo è rimasto chiuso per diverse ore a causa del sorvolo di droni sui quali sono ancora in corso le indagini. L’allarme, scattato intorno alle 19.30 del 2 ottobre, ha causato la cancellazione di 17 voli e ritardi per circa 3mila passeggeri. Altri 15 voli sono stati dirottati verso aeroporti vicini, tra cui Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte. Partenze e arrivi sono ripresi poco prima delle 6 e al momento regolari, come conferma anche la piattaforma di monitoraggio aereo Flightradar24. Molti viaggiatori hanno dovuto trascorrere la notte nello scalo bavarese, dove polizia e vigili del fuoco hanno predisposto decine di brandine nei terminal.

Secondo la polizia federale, tra le 21.30 e la mezzanotte diversi droni sono stati avvistati non solo nei pressi dell’aeroporto, ma anche nelle aree limitrofe di Erding e Freising. Per motivi di sicurezza, intorno alle 22.30 entrambe le piste di decollo e atterraggio sono state temporaneamente chiuse. Forze federali e regionali hanno avviato immediatamente le indagini, con perlustrazioni a terra e il supporto di un elicottero della polizia, senza però individuare né i droni né eventuali sospetti. Al momento non ci sono informazioni certe sulla tipologia o la provenienza degli apparecchi. Resta inoltre poco chiaro se si sia trattato di un singolo drone o di più velivoli, dato che diverse persone hanno fornito segnalazioni differenti. Intanto il traffico aereo nello scalo bavarese è tornato alla normalità nella mattinata di oggi, venerdì 3 ottobre. In Germania, episodi analoghi sono stati segnalati di recente in Schleswig-Holstein, dove il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt ha parlato di “sciami di droni” e annunciato l’istituzione di un nuovo centro di difesa dedicato. Le indagini sono ancora in corso.