“Della carriera di Gabri non abbiamo mai parlato davvero, eppure credo che la sua storia possa essere un esempio per tanti ragazzi e ragazze che hanno bisogno solo di uno spiraglio di luce per non mollare“. Comincia così un lunghissimo post Instagram di Alice Sabatini, Miss Italia 2015, modella e anche ex giocatrice di basket. Tanto lungo da aver raggiunto il numero massimo di caratteri permessi dalla piattaforma social, con il racconto che continua tra i commenti. Il “Gabri” in questione è Gabriele Benetti, cestista in forza al Pistoia Basket, società che gioca in A Silver, la seconda lega del basket italiano. E la “storia” a cui Alice Sabatini fa riferimento è quella che ha visto il marito affrontare tre gravi infortuni alle ginocchia (con conseguente operazione) e adesso un quarto, che lo ha costretto ancora a tornare sotto i ferri.

I tre infortuni, la vittoria del campionato e il quarto intervento: “La tua storia merita di essere ricordata”

“2017, 2018, 2019, 2025. La sfiga ha deciso di perseguitarmi ancora. Pensavo di aver dato, ma evidentemente sono destinato a combattere più di altri per la mia carriera”. Scrive così Gabriele Benetti in un post Instagram sul letto di un ospedale dopo un intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per la quarta volta un grave stop: più che fisico, a quei livelli, il problema diventa poi mentale, come racconta Sabatini sui social.

“Poco dopo esserci messi insieme, ci siamo trovati subito davanti a una prova più grande di noi: un grave infortunio che ha fermato la tua stagione e ci ha costretti a mesi di dolore, fatica e giornate buie. Un infortunio nella carriera di un giocatore è la peggior cosa che possa accadere: non solo per il dolore fisico, ma soprattutto per quello mentale – prosegue Sabatini -. Tutte le tue certezze iniziano a vacillare. Eppure tu, senza una lamentela, ti sei messo a lavorare. Mi hai detto soltanto: ‘Può succedere, fa parte del gioco’”.

Benetti è tornato in campo dopo una lunga riabilitazione, ma dopo meno di un mese ha subìto un altro gravissimo infortunio (e un altro intervento). “In quel momento ci è crollato il mondo addosso… eppure non era ancora finita. Abbiamo ricominciato da capo e tu ti sei detto: ‘Ce l’ho fatta una volta, posso rimettermi in piedi anche ora‘”, scrive Alice Sabatini nel lungo post.

Ma dopo pochissimo tempo è successo ancora, per la terza volta. Due operazioni in dieci giorni: “È lì che abbiamo iniziato a rifiutare il basket. Non riuscivamo più nemmeno a guardare una partita e tu stesso mi dicesti: ‘Non parlarmi più di tornare a giocare‘”, scrive Sabatini. Nonostante le tantissime difficoltà da un punto di vista mentale, Benetti ha continuato a lavorare con pazienza e dedizione, finché un giorno ha deciso di tornare in campo. “E in mezzo a tutto questo, mi hai resa la ragazza più orgogliosa del mondo – prosegue Alice Sabatini -. Hai sopportato commenti cattivi e superficiali – ‘sei sempre rotto’, ‘vediamo quanto dura stavolta’, ‘ma come fai a stare ancora in piedi’ – invece di sentirti dire: ‘complimenti, sei stato davvero forte’. Ma tu, come sempre, hai continuato per la tua strada. E con il lavoro, non con le parole, hai fatto ricredere tutti”.

Benetti arriva anche a vincere un campionato – quello di A2 nel 2023 con la canotta di Pistoia – e tornare in Serie A. “Abbiamo imparato di nuovo ad amare quella palla che per tanto tempo ci aveva fatto soffrire”. Una sofferenza che è tornata adesso, a settembre 2025, con la rottura del legamento crociato appena operato. “E oggi, ancora una volta, ci ritroviamo davanti a un ostacolo enorme. Tutto da capo. Come se in un attimo i sacrifici e le gioie degli ultimi anni si fossero azzerati. È ingiusto, e fa male – spiega Sabatini nel suo post -. Ma io voglio ricordarti chi sei. Tu sei forza, Gabri. E anche se dovremo sputare sangue, anche se dobbiamo ricominciare ancora una volta, noi ci rimboccheremo le maniche e lotteremo come abbiamo sempre fatto. Io sarò al tuo fianco, ogni giorno. Perché tu sei un esempio, e la tua storia non solo merita di essere raccontata: deve essere ricordata“.

La scelta di Pistoia: sarà il nuovo “Associated Captain”

Un infortunio che terrà Gabriele Benetti lontano dai campi da basket per tantissimo tempo, probabilmente per tutta la stagione. Motivo per cui Pistoia ha deciso di dargli un nuovo ruolo: “Purtroppo, con l’infortunio rimediato da Gabriele, abbiamo perso un giocatore eccezionale in ambito squadra – afferma il direttore tecnico di Estra Pistoia Basket, Alberto Martelossi – Allo stesso modo, stante la riconoscenza nei suoi confronti da parte di tutta la società, ciò che perdiamo dal punto di vista del basket giocato lo riguadagniamo con la nomina, condivisa da staff tecnico e società, di ‘Associated captain‘ che andrà ad affiancare il nostro Lorenzo Saccaggi in tutte le sue mansioni”.