Si chiama Alice Sabatini e ha vinto Miss Italia nel 2015. Oggi è di nuovo protagonista delle pagine di giornale per via del suo ritorno al basket, sport che pratica da anni, in serie B con il Varese. “È un recupero del passato. In questi anni non ho giocato, ma ho sempre seguito il basket, ad esempio come presentatrice. Essere tornata mi diverte e mi fa conoscere un nuovo spogliatoio”, racconta.

Sabatini è giocatrice ma anche personaggio di spettacolo: “Nella vita bisogna essere fluidi. Ho studiato per diventare attrice: è un mondo difficile, nel quale sto entrando in punta di piedi, incassando anche dei no. La moda la frequento da quando avevo 3 anni: è la “comfort zone” nella quale mi trovo meglio. Essere giocatrice appaga infine una passione. E le passioni vanno seguite”. Dopo il noto concorso di bellezza, Sabatini spiega di aver avuto qualche problema con le abitudini alimentari: “Avevo sbagliato una dieta e il fisico era stressato. Finché lo “combattevo”, non perdevo peso. Quando invece ho stabilito che Alice poteva anche essere quella, i risultati sono venuti: ho pure scoperto di essere celiaca, molto dipendeva dalla malattia. A me piace mangiare, vengo da una famiglia di ristoratori: ho unito l’alimentazione sana allo sport”.

Lei, sportiva, attrice e personaggio social, dice la sua con garbo anche sul caso Ferragni: “Non giudico. Però nella vita bisogna restare con i piedi per terra ed essere attenti: un errore e sei rovinato. In certi contesti non puoi non essere sui social network; ma devi separare il privato dal pubblico, ricordando che i social non rispecchiano la realtà e che dovrebbero essere un luogo di stimolo, non di abbruttimento. D’altra parte anche lei ha avuto critiche “fin dai giorni di Miss Italia”: “Ho capito la differenza tra chi ti conosce e chi no: certe cose bisogna farsele scivolare via. Infine, mi godo ciò che ho senza invidie”.