Regionali Calabria, Schlein e Tridico cantano “Bella ciao” dal palco – Video

"Tridico la persona giusta per cambiare le cose": le parole della segretaria del Pd
La segretaria del Pd Elly Schlein intona la canzone ‘Bella Ciao’ dopo il suo discorso a Crotone, dal palco del comizio in piazza della Resistenza per sostenere la candidatura di Pasquale Tridico alle prossime elezioni regionali. “Speriamo che domenica e lunedì in Calabria vada a votare tanta gente – ha detto la segretaria dem – e lo dico a tutti, a prescindere da come votano. Noi siamo qui per convincere anche coloro che hanno perso la fiducia che il loro voto può cambiare la loro vita. Invece con Tridico si può puntare a cambiare davvero, dando priorità al diritto alla salute dei cittadini calabresi e ad un futuro migliore. Ho incontrato una ragazza di Vibo Valentia – ha aggiunto – che mi ha detto in lacrime: ‘guardatevi intorno, tutti i miei compagni di scuola sono andati via, metteteci nelle condizioni di tornare’. Noi trattiamo temi concreti per riaccendere la speranza nei calabresi e consentire ai giovani di restare e di tornare. Proponiamo il salario minimo e politiche concrete di lavoro per creare imprese qui in Calabria”.

