Mentre il mondo tiene il fiato sospeso, osservando l’avvicinamento della Flotilla alle coste di Gaza e aspettando la risposta di Hamas al piano di pace di Donald Trump, nella Striscia la popolazione palestinese continua a essere massacrata. Come riportato da al Jazeera, sono almeno 34 le persone uccise dalle prime ore di oggi. L’esercito israeliano (Idf) ha avvisato la popolazione che la strada costiera Rashid sarà chiusa in direzione nord verso la città a partire da mezzogiorno (le 11 ore italiane), in vista dell’intensificarsi dei combattimenti a Gaza City. Gli spostamenti verso sud, al contrario, saranno consentiti e continueranno senza l’ispezione dell’esercito. Secondo le stime israeliane, oltre 800mila persone hanno già lasciato la città più grande della Striscia, sotto i pesanti bombardamenti israeliani.

Secondo Tel Aviv, questi potrebbero essere gli ultimi giorni di guerra, perché Hamas accetterà il piano Trump. Ma nelle ultime ore la previsione israeliana è stata sconfessata da un alto funzionario del gruppo, ai microfoni della Bbc. L’emittente britannica riporta che l’organizzazione probabilmente respingerà il piano del presidente degli Stati Uniti. Per il funzionario, la proposta di Trump “serve solo gli interessi di Israele” e “ignora quelli del popolo palestinese”. La fonte ha aggiunto che il gruppo si oppone a diverse disposizioni chiave del piano. Tra queste, la richiesta di disarmo del gruppo e l’intervento di una cosiddetta Forza Internazionale di Stabilizzazione per prendere il controllo di Gaza: mentre Hamas se ne va e le forze armate israeliane non si ritirano. Inoltre il gruppo si potrebbe opporre alla richiesta di rilascio di tutti i 48 ostaggi detenuti entro le prime 72 ore dall’adozione dell’accordo.

Mercoledì Israele ha attaccato un’altra scuola: due missili hanno colpito l’istituto di al-Falah, trasformata in un rifugio per centinaia di sfollati nel quartiere di Zeitoun, a est di Gaza City, dove Tel Aviv ha esteso la sua invasione di terra. Mentre le squadre della Protezione civile palestinese si precipitavano sul posto, un altro attacco ha ferito gravemente molti di loro. I continui bombardamenti stanno continuando a radere al suolo il più grande centro urbano del territorio, costringendo i palestinesi a fuggire verso un destino sconosciuto a sud, spesso presi di mira durante le evacuazioni.