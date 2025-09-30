San Siro, Sala: “Voto di Forza Italia per il sì alla delibera? Ci sono tante materie su cui dovremmo lavorare di più assieme” – Video

“Nelle ultime settimane ho cercato di evitare tensioni e di dire al Consiglio ‘decidete voi’. Non ho fatto alcuna pressione su nessuno, sapendo che sarebbe stato un argomento divisivo. In ciò, sia nella maggioranza che nella minoranza, si sono create spaccature, ma ci sta. Non mi scandalizzo se Forza Italia partecipa a un percorso del genere, ma detto questo, ci sono tante materie su cui dovremmo lavorare di più assieme“. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del Consiglio della Città Metropolitana, a poche ore dall’approvazione della delibera di vendita del Meazza di San Siro e dell’area circostante a Inter e Milano. “Se la mia maggioranza è sempre quella del 2021? Si’. Nel mio caso, l’unica problematica e’ quella legata ai Verdi. Fin dall’inizio ci sono stati dei distinguo. Non enfatizzerei i tre contrari del Pd. E Fumagalli lo conosco da qualche decennio, è un suo tema personale”.