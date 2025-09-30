Il mondo FQ

Mattarella: “Onu è bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto” – Video

di F. Q.
Il Capo dello Stato parla della "centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori"
“Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan.

