La Danimarca ha deciso di richiamare diverse centinaia di riservisti delle forze armate in vista del Consiglio Europeo informale di mercoledì prossimo e del vertice della Comunità Politica Europea di giovedì. Entrambi gli eventi sono organizzati nella capitale Copenaghen. I leader europei discuteranno del rafforzamento della difesa comune e dell’uso degli asset russi congelati per sostenere l’Ucraina. L’emittente televisiva TV2 ha riportato la notizia e ha fatto sapere che l’iniziativa è stata presa proprio in riferimento ai voli di droni nello spazio aereo danese. Secondo TV2 la chiamata d’emergenza ai riservisti è stata effettuata per preparare un possibile dispiegamento sul suolo danese.

Non ci sono dati aggiornati sul numero attuale di riservisti. Nel 2013 la “Main Organization for Reserve Personnel in Denmark” ha stimato il numero di soldati di riserva in tremila. Il presidente dell’Organizzazione del Personale di Riserva Danese, Jesper Schneider, non ha rilasciato dichiarazioni sulla data dell’ultima chiamata d’emergenza. Ha però spiegato che “la riserva viene regolarmente richiamata sia per compiti di addestramento che operativi. Si potrebbe dire che c’è una crescente necessità di riservisti che intervengano e forniscano supporto extra – ha sottolineato alla tv danese -. Non possiamo dire se la situazione attuale aumenti o meno tale necessità. Tuttavia, non è insolito che vengano richieste forze supplementari”.

Il ministero della Difesa francese ha fatto sapere che accanto ai militari danesi lavorerà anche un piccolo dispiegamento francese, composto da 35 uomini, un elicottero Fennec e risorse speciali anti-drone. Il distaccamento “opererà in piena cooperazione con le autorità danesi e nel rispetto della sovranità del nostro alleato. Questo distaccamento integra le risorse danesi ed europee schierate per l’occasione e dimostra la solidarietà europea in materia di difesa di fronte a una grave minaccia”.