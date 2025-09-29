Il mondo FQ

Marche al centrodestra, Donzelli (FdI): “Pd? Pensava di vincere, ma una cosa sono i sogni un’altra cosa è la realtà”

di Manolo Lanaro
Il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia: "Nonostante il tentativo di Ricci di far credere che si votasse per la Palestina si votava sulle Marche"
Il primo commento del voto nelle Marche è del responsabile organizzazione di Fratelli D’Italia Giovanni Donzelli, che irride gli avversari. “Siamo sereni che abbiamo governato bene le Marche e che c’è un buon governo nazionale. Era la grande sfida: il Partito democratico, il ‘Campo largo’, testardamente uniti avrebbero cambiato le sorti della politica italiana, come sempre una cosa sono i sogni, un’altra cosa è la realtà”. Voto nelle Marche che arriva dopo la netta contrapposizione sul dramma in corso a Gaza e le diverse, nette, opinioni sulla missione della Global Sumud Flotilla. “Nonostante il tentativo di Ricci di far credere che si votasse per la Palestina si votava sulle Marche” è la stoccata di Donzelli, che si sta dirigendo in Calabria, dove si vota il prossimo fine settimana. Si andrà sul 2 a 0 per il centrodestra? “Loro avevano detto che vincevano 6 a 1 . In Val D’Aosta la prima coalizione è il centrodestra, nella Marche ha vinto il centrodestra, hanno già perso i loro pronostici” “

