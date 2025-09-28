Genova, imbarcazioni seguono la portacontainer israeliana: ieri sera il blocco della “merce pericolosa” diretta a Tel Aviv – Video

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Dopo essere stata allontanata ieri sera anche per motivi di sicurezza, la Zim non caricherà merce dal porto
Chiunque abbia una barca o la sappia portare, si unisca”. L’appello del collettivo “Gente di mare”, circolato a Genova nei giorni scorsi, ha preso forma questa mattina nel levante genovese: una ventina di imbarcazioni – tra gommoni, derive, gozzi e barche a vela – ha scelto di “seguire” la nave Zim, portacontainer israeliana bloccata ieri dai portuali del Calp. Dopo essere stata allontanata ieri sera anche per motivi di sicurezza, la Zim è tornata in porto con la garanzia – formalizzata dalle autorità – di non caricare merce. Proseguirà solo le operazioni di scarico di circa 150 container, interrotte bruscamente ieri sera dallo sciopero a oltranza sul carico specifico da parte dei lavoratori portuali.
Il “corteo marittimo” fa parte dell’iniziativa “da sponda a sponda, Palestina libera”, nata a Genova in sostegno della Global Sumud Flotilla. “È dai nostri porti che partono le armi, l’Italia è il terzo Paese al mondo per forniture di armi a Israele, è con le nostre tasse che Israele finanzia il suo progetto coloniale e abbiamo la responsabilità di fare ciò che è in nostro potere per fermarlo”, spiegano gli organizzatori. “Abbiamo il dovere di fare tutto ciò che è in nostro potere per fermare il massacro”.
Hanno messo a disposizione una mail (gentedimaregenova@proton.me) per chi volesse unirsi e aderire alla flotta, concordando di volta in volta le iniziative. La flotta punta a mantenersi operativa per eventuali azioni future di interposizione nonviolenta e disturbo all’accesso dello scalo, in caso di transito di navi sospette di trasportare armamenti o materiali diretti in Israele. Ma anche la sola presenza, come questa mattina, ha uno scopo di sensibilizzazione simbolica con striscioni, bandiere, slogan, per “tenere alta l’attenzione sul genocidio e l’emergenza umanitaria a Gaza e in Cisgiordania e sulla complicità economica italiana”, come si legge nel messaggio con il quale hanno raccolto adesioni. Nel mirino ci sono anche i contratti commerciali che interessano direttamente il porto di Genova. Da mesi il movimento portuale, civile e sindacale chiede lo stop alle forniture militari e il blocco logistico verso Israele, come forma di pressione per “un cessate il fuoco immediato e duraturo” a Gaza. La Zim, compagnia di navigazione con sede ad Haifa, è già stata oggetto di mobilitazioni in diversi porti del mondo, dalla California a Marsiglia, oltre che a Genova.
