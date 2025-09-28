Genova, imbarcazioni seguono la portacontainer israeliana: ieri sera il blocco della “merce pericolosa” diretta a Tel Aviv – Video

Genova nei giorni scorsi, ha preso forma questa mattina nel levante genovese: una ventina di imbarcazioni – tra gommoni, derive, gozzi e barche a vela – ha scelto di “seguire” la nave Zim, portacontainer israeliana sciopero a oltranza sul carico specifico da parte dei lavoratori portuali. Chiunque abbia una barca o la sappia portare, si unisca”. L’appello del collettivo “Gente di mare”, circolato anei giorni scorsi, ha preso forma questa mattina nel levante genovese: una– tra gommoni, derive, gozzi e barche a vela – ha scelto di “seguire” la, portacontainer bloccata ieri dai portuali del Calp . Dopo essere stata allontanata ieri sera anche per motivi di sicurezza, la Zim è tornata in porto con la garanzia – formalizzata dalle autorità – di non caricare merce. Proseguirà solo le operazioni di scarico di circa 150 container, interrotte bruscamente ieri sera dallosul carico specifico da parte dei lavoratori portuali.

Il “corteo marittimo” fa parte dell’iniziativa “da sponda a sponda, Palestina libera”, nata a Genova in sostegno della Global Sumud Flotilla. “È dai nostri porti che partono le armi, l’Italia è il terzo Paese al mondo per forniture di armi a Israele, è con le nostre tasse che Israele finanzia il suo progetto coloniale e abbiamo la responsabilità di fare ciò che è in nostro potere per fermarlo”, spiegano gli organizzatori. “Abbiamo il dovere di fare tutto ciò che è in nostro potere per fermare il massacro”.