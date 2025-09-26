Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 18:03

Violenze in Cisgiordania, Rai Tre rinuncia a mandare in onda No Other Land il 7 ottobre: una “telefonata” ha consigliato il rinvio

di Tommaso Rodano
Vincitore di un premio Oscar, il documentario doveva essere trasmesso in occasione del secondo anniversario del massacro firmato da Hamas. Ora si ipotizza la data del 21
Violenze in Cisgiordania, Rai Tre rinuncia a mandare in onda No Other Land il 7 ottobre: una “telefonata” ha consigliato il rinvio
Icona dei commenti Commenti

Prima l’annuncio, poi la telefonata politica, quindi il dietrofront. Si consuma un altro significativo episodio di censura negli spazi del servizio pubblico televisivo italiano. Rai Tre aveva programmato per il prossimo 7 ottobre la prima visione di No Other Land, il documentario vincitore dell’Oscar 2025, che racconta con eleganza e crudo realismo le storie di resistenza dei palestinesi di Masafer Yatta, in Cisgiordania, sotto le violenze dell’occupazione israeliana.

Il film, acclamato dalla critica internazionale per la sua capacità di restituire una narrazione plurale e umana su un dramma storico in atto – è l’altro versante della pulizia etnica del popolo palestinese oltre Gaza – era stato presentato come uno dei tasselli nella strategia della Rai di mandare in onda storie e documentari di forte valore civile e umano. La data scelta era chiaramente simbolica: il secondo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele. La programmazione era stata sottoposta e approvata dagli uffici nelle varie riunioni di coordinamento e il palinsesto era stato presentato alla stampa mercoledì a Roma da Adriano De Maio, direttore degli uffici Cinema e Serie Tv.

Ma i passaggi e le decisioni editoriali sono stati cancellati da una telefonata: No Other Land non deve andare in onda il 7 ottobre. Il diktat è arrivato da un politico (non ancora identificato), secondo quanto riportano fonti di Viale Mazzini. Da quanto risulta, il direttore De Maio starebbe lavorando per “salvare” almeno la programmazione del film in un’altra data: è stato individuato il 21 ottobre, quando è prevista la trasmissione del film “innocuo” “Il Coraggio di Blanche”. La notizia, in ogni caso, ha generato rabbia e costernazione tra i dipendenti degli uffici Rai dedicati.

Il fiume di sangue in Cisgiordania ovviamente non si è arrestato dopo l’Oscar. Due settimane fa i coloni israeliani hanno investito Basel Adra, uno dei registi, e occupato la sua casa. Hamdan Ballal, un altro degli uomini dietro la cinepresa, a marzo era stato aggredito, picchiato e arrestato dall’esercito israeliano, poi rilasciato dopo alcuni giorni di prigionia. Uno degli attivisti protagonisti del documentario, Odeh Hadalin, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un colono questa estate. In Italia intanto si “tratta” persino sulla trasmissione del film e si deve sperare in un compromesso: la messa in onda ritardata di due settimane, invece della cancellazione. Non una scelta editoriale, ma un’imposizione dall’alto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione