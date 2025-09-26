Malpensa, sindacati bloccano Cargo City: “Da qui passano anche armi per Israele”

“Stiamo bloccando il transito dei camion alla Cargo City di Malpensa e lo bloccheremo almeno fino alle 14. Chiediamo maggiori tutele per i lavoratori mentre al Governo chiediamo di non aumentare la spesa militare“. Così Renzo Canavesi, portavoce Cub oggi a Malpensa per lo sciopero dei trasporti aerei indetto insieme a Usb. “Siamo qui per Gaza e non solo. Siamo qui per dire basta al genocidio ma anche per dare un segnale al Governo. A Cargo City a giugno l’areonautica militare ha aperto un nuovo ufficio con lo scopo di agevolare il transito di materiale bellico.

Materiale destinato anche a Israele. Riteniamo assurdo, infine, che il Governo decida documentare la spesa militare quando, ad esempio, abbiamo una sanità in crisi che ha un disperato bisogno di fondi”, ha aggiunto Canavesi