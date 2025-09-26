Il mondo FQ

Israele bombarda lo Yemen, le macerie nel quartiere della capitale Sana’a dopo i raid – Video

F. Q.
Secondo gli Houthi sono state uccise almeno nove persone, 170 quelle ferite
Gli edifici nel quartiere di Al-Raqqas a Sana’a sono in rovina, il giorno successivo agli attacchi israeliani che hanno colpito la capitale dello Yemen. I ribelli Houthi, che controllano la città, affermano che sono state uccise almeno nove persone, 170 quelle ferite. Le forze israeliane affermano di aver colpito diversi obiettivi legati agli Houthi, l’ultimo attacco di rappresaglia da quando gli Houthi hanno iniziato a prendere di mira Israele in seguito alla guerra di Gaza.

