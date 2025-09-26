IDIA 2025 e Campan-IA Next: l'evento si svolgerà tra il 27 e 28 settembre alla Città della Scienza

Una due giorni a Napoli interamente dedicata al tema dell’Intelligenza Artificiale. È quanto organizzato dal M5S tra il 27 e 28 settembre a Napoli, presso la Città della Scienza. Ad entrambe le giornate saranno presenti il Presidente Giuseppe Conte e il candidato alle regionali in Campania Roberto Fico.

IDIA – IA per il bene comune: il programma del 27 settembre

La prima giornata – quella del 27 settembre – sarà dedicata alla seconda edizione di IDIA – IA per il bene comune, una giornata intensa di incontri, talk, panel e pitch dedicati all’intelligenza artificiale visto come strumento per promuovere una società meno precaria e meno diseguale. IDIA è una community inclusiva che connette ricerca, politica, imprese e cittadinanza attiva attorno al tema dell’IA, con un approccio etico, democratico e trasformativo.

Il programma prevede diversi interventi: talk ispirazionali, presentazioni tecniche, panel di dibattito, con esperti di profilo nazionale e internazionale. Tra gli speaker di eccezione figurano Barbara Gallavotti, Francesco Oggiano, Giuliano Noci, Aurelio Grimaldi, Vincenzo Schettini, Matteo Flora, Luca La Mesa, Walter Quattrociocchi, Francesco Cancellato, Valerio Rossi Albertini, Massimiliano Nicolini e i rappresentanti delle principali piattaforme digitali.

L’intera manifestazione si svolge sotto il coordinamento di un comitato tecnico-scientifico. Il filo conduttore di IDIA sarà l’analisi del rapporto fra IA e i grandi ambiti che incarnano il bene comune:

Salute e benessere : come l’IA può innovare le pratiche sanitarie, l’assistenza, la prevenzione, contribuendo a ridurre disuguaglianze nell’accesso.

Istruzione e cultura : strumenti tecnologici, didattica digitale e apprendimento, nuove forme culturali e di trasmissione del sapere.

strumenti tecnologici, didattica digitale e apprendimento, nuove forme culturali e di trasmissione del sapere. Ambiente e sostenibilità : il contributo dell'intelligenza artificiale alla gestione ambientale, allo sviluppo sostenibile, alla lotta ai cambiamenti climatici.

trasformazioni delle professioni, automazione, nuove opportunità ma anche rischi, impatti sul mercato del lavoro.

trasformazioni delle professioni, automazione, nuove opportunità ma anche rischi, impatti sul mercato del lavoro. Democrazia: la governance dell'IA, etica, trasparenza, protezione dei diritti, ruolo delle istituzioni, partecipazione civica.

Attraverso talk, panel e pitch, verranno esplorati scenari futuri ma anche proposte concrete, casi studio e riflessioni sugli strumenti di policy necessari per gestire le sfide che emergono dall’adozione su vasta scala delle tecnologie di IA. A chiudere la giornata, è previsto l’intervento di Giuseppe Conte, che apporterà una riflessione finale sul ruolo delle istituzioni nel guidare una transizione che sia giusta, sostenibile e inclusiva.

CAMPAN-IA NEXT: il programma del 28 settembre

Domenica 28, sempre a Napoli, si parlerà ancora di Intelligenza Artificiale, ma come motore di progresso sociale per la Campania e Napoli. Sarà presente tutto il M5S Campania, ma anche il candidato per il centrosinistra alle regionali in Campania Roberto Fico. Sempre alla Città della Scienza di Napoli sarà il momento di CAMPAN-IA NEXT, una mattinata di confronto aperto dalle 10:00 alle 13:00. Sul palco saliranno esponenti del Movimento 5 Stelle insieme a imprenditori, esperti, rappresentanti delle associazioni e delle comunità locali.

Si discuterà di come l’innovazione possa migliorare concretamente la vita dei cittadini, dalla sanità all’ambiente, dall’istruzione all’economia. Giuseppe Conte e Roberto Fico dal palco parleranno della loro visione sul ruolo della Campania come laboratorio di cambiamento e innovazione per l’Italia.