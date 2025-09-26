Prende sempre più piede tra gli inquirenti l’ipotesi che l’incidente stradale di Fiumicino, in cui ha perso la vita la 34enne Simona Bortoletto, non sia stata una fatale casualità. Da ciò che emerge nelle ultime ore, infatti, si fa strada l’idea che possa trattarsi di un caso di femminicidio. Alla guida dell’auto che ha investito la donna, mentre attraversava la strada con il figlio di otto anni, rimasto illeso, c’era Cristiano Maggetti. L’uomo con cui la vittima era stata a cena la sera dell’accaduto. Tra i due, entrambi operatori aeroportuali, ci sarebbe stata una discussione, poco prima dell’incidente. Per il momento, Maggetti è ancora indagato per omicidio stradale dalla procura di Civitavecchia. Ma se il dolo dovesse essere confermato, l’accusa verrà qualificata come omicidio volontario.

La ricostruzione dell’incidente

Simona Bortoletto stava camminando tenendo per mano il figlio di otto anni lungo via Redipuglia, in località Isola Sacra, per ritornare a casa. Nel momento in cui ha attraversato la strada, è stata investita dalla Smart guidata da Maggetti. La donna è stata trascinata per diversi metri ed è morta, mentre il piccolo è rimasto illeso. Maggetti, che ha chiamato i soccorsi dopo l’impatto, è poi risultato positivo all’alcoltest.

L’ipotesi di omicidio volontario

L’investitore, come ha confessato in un’intervista a la Vita in Diretta, era stato a cena con la donna la sera dell’incidente. “Poi sono uscito in auto a prendere le sigarette, non so cosa sia successo – ha dichiarato l’uomo al programma di Rai 1 -. Camminavo dritto per la mia strada, non so se si è buttata in mezzo alla strada per salutarmi”. Ma il timore è che non si sia trattato di una fatalità. Alcuni testimoni hanno riferito che poco prima dell’investimento la coppia aveva avuto una discussione. Secondo quanto riporta Repubblica, il figlio della 34enne avrebbe gridato più volte “Mamma e Cristiano hanno litigato, mamma e Cristiano hanno litigato” di fronte alla madre appena investita. Maggetti, inoltre, da un anno e mezzo indossa il braccialetto elettronico, dopo essere stato denunciato dall’ex compagna per maltrattamenti.

Le indagini

I pm hanno disposto una serie di accertamenti e affidato le indagini ai carabinieri che affiancheranno i vigili urbani. Il magistrato Alberto Liguori, che coordina i lavori della procura, ha deciso di prendere in mano personalmente il fascicolo. Verranno ascoltati i testimoni, analizzati i cellulari e verificate le riprese delle telecamere presenti in zona per ricostruire i dettagli dell’accaduto e accertare se si sia trattato di una casualità oppure di un femminicidio. Gli inquirenti, dopo questa prima fase, convocheranno Maggetti per interrogarlo.