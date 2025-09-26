L’Inter si prepara ad affrontare il Cagliari in trasferta sabato, 27 settembre, alle 20.45. I nerazzurri arrivano dalle due vittorie tra Champions League e Serie A contro Ajax e Sassuolo e cercano adesso continuità. Intanto la squadra continua a lavorare sul campo agli ordini di Cristian Chivu, che nell’allenamento mattutino del venerdì si è reso protagonista di un’accesa discussione con i tifosi presenti sulla tribunetta di Appiano Gentile.

Durante un’esercitazione con tiri in porta, Lautaro Martinez – capitano dell’Inter che è ormai tornato pienamente in gruppo dopo i problemi fisici e a Cagliari sarà titolare – ha segnato un gol e dalla tribuna si è sentito un tifoso esclamare: “Ora fallo anche domenica”. A quel punto Chivu – sentendo le parole del tifoso – si è infuriato, si è avvicinato ai tifosi e ha esclamato: “Rispettate questi ragazzi che lavorano, non voglio sentire ‘la domenica’ o altre cose”.

Poi andando via e tornando verso il campo, si è girato e ha esclamato ancora: “Se no andate a Milanello! Questi lavorano, lo fanno per migliorare, por*a tro*a”. Un atto di protezione nei confronti dei suoi calciatori e nello specifico – in questa circostanza – di Lautaro Martinez, tra i giocatori di punta dell’Inter. Un gesto apprezzato sui social dai tifosi nerazzurri, che hanno elogiato il comportamento del nuovo allenatore dell’Inter.