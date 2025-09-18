Show di Cristian Chivu nel post Ajax-Inter, gara vinta dai nerazzurri per 0-2 all’esordio stagionale in Champions League dopo una prova solidissima, che ha visto Sommer e Thuram – i due più criticati contro la Juventus – tra i protagonisti. Doppietta per l’attaccante francese, con due gol di testa, sempre su assist di Hakan Calhanoglu. Inter che comincia quindi con tre punti il proprio cammino europeo e riscatta la prestazione contro la Juventus di sabato scorso.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita, Cristian Chivu si è reso protagonista di un curioso siparietto con Goran Pandev, ex compagno proprio all’Inter in particolare nel 2010, anno che portò al Triplete dei nerazzurri con la vittoria di scudetto, Champions League e Coppa Italia. L’allenatore romeno ha analizzato il match vinto contro l’Ajax, parlando delle varie chiavi tattiche che hanno fatto la differenza. Poi però Goran Pandev ha chiesto: “Ciao Cristian, quando sei arrivato all’Inter volevi giocare 3-5-2? E sei soddisfatto del mercato fatto?”.

Dopo un accenno di risata, Chivu ha subito risposto all’amico e compagno: “Goran, sei diventato proprio giornalista eh“, scatenando le prime risate in studio. Poi la risposta a sorpresa: “Ti rispondo di sì. Lo dico chiaramente: non volevo togliere certezze, dovevamo solo aggiungere poche cose e ritrovare la fiducia”. A quel punto la citazione a Mourinho, neo allenatore del Benfica e tecnico dell’Inter proprio nel 2010: “L’ha detto qualcuno prima di me, ma non posso ripeterlo, io non sono scemo. Vado avanti con le mie convinzioni, senza togliere e fare danni”.

Il riferimento è a un “io non sono un pirla”, frase diventata celebre che l’allenatore portoghese ha detto nella conferenza stampa di presentazione appena arrivato all’Inter, rispondendo a una domanda ritenuta a trabocchetto. Pandev ha subito colto il riferimento, lasciandosi andare a un sorriso prima di salutare l’ex compagno.

Le parole di Chivu dopo la vittoria contro l’Ajax

Cristian Chivu ha parlato anche a Prime Video negli attimi immediatamente successivi al fischio finale di Ajax-Inter. L’allenatore ha analizzato così la partita: “Abbiamo dimostrato maturità. La squadra c’è e capisce i momenti. Era importante partire bene in Champions con il nuovo format. Cosa mi è piaciuto di più? La maturità. Il fatto che per la maggior parte del tempo siamo andati a stare nella loro metà campo, ad avere il coraggio di giocare a uomo”.

Poi ha svelato quali sono stati le chiavi del match, contro una squadra che in Olanda gioca ad altissima intensità: “Abbiamo tolto i loro punti di forza, non ci hanno mai messo in difficoltà. L’Inter è una squadra che ha esperienza e qualità, che vuole riscattare il periodo negativo. È una squadra che fa di tutto per mettersi in mostra e bisogna darle dei meriti perché i ragazzi sono eccezionali”.