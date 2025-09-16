Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 14:39

“Dov’è Lautaro? Lauti?”: scatta l’allarme ad Appiano Gentile, il capitano dell’Inter non si allena prima dell’Ajax

di F. Q.
Alla vigilia del debutto stagionale in Champions, i nerazzurri di Chivu rischiano di fare a meno dell'attaccante argentino
“Dov’è Lautaro? Lauti?”: scatta l’allarme ad Appiano Gentile, il capitano dell’Inter non si allena prima dell’Ajax
Icona dei commenti Commenti

“Ma dov’è Lautaro?”. Durante la rifinitura ad Appiano Gentile, Marcus Thuram ha scoperto così che il capitano nerazzurro non era presente. L’assenza dell’attaccante è stato il tema della mattinata che ha preceduto la partenza per Amsterdam in vista di AjaxInter, primo match della Champions League 2025/26. Quando i nerazzurri sono scesi in campo per l’ultima sgambata sotto la guida di Cristian Chivu, Lautaro non c’era. “Dov’è Lauti? Lauti?”, chiede un Thuram un po’ spaesato. Il rischio è che il francese non se lo troverà al suo fianco anche domani ad Amsterdam: uno tra Bonny e Pio Esposito si candida per una maglia da titolare.

Lautaro infatti sta soffrendo di mal di schiena. Per questo ha preferito lavorare in palestra e non sul campo. Partirà comunque con i suoi compagni per l’Olanda, ma a questo punto non è detto che venga rischiato dal primo minuto. Chivu potrebbe decidere di far debuttare uno dei suoi giovani in Champions: sia Bonny che Esposito scalpitano. L’Inter giocherà sempre da qui alla prossima sosta per le Nazionali, c’è spazio per il turnover. Allo stesso tempo, però, l’allenatore rumeno medita altri cambi: in porta potrebbe trovare spazio Josep Martínez, in mezzo al campo Petar Sucic, in difesa potrebbero tornare De Vrij e Bisseck. Ai nerazzurri serve una scossa dopo un inizio di campionato da incubo: i gol del capitano potrebbero tornare utili. E Lautaro proverà a esserci, come sempre. Altrimenti l’esordio stagionale in Champions avrà una ulteriore complicazione da affrontare.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione