“Ma dov’è Lautaro?”. Durante la rifinitura ad Appiano Gentile, Marcus Thuram ha scoperto così che il capitano nerazzurro non era presente. L’assenza dell’attaccante è stato il tema della mattinata che ha preceduto la partenza per Amsterdam in vista di Ajax–Inter, primo match della Champions League 2025/26. Quando i nerazzurri sono scesi in campo per l’ultima sgambata sotto la guida di Cristian Chivu, Lautaro non c’era. “Dov’è Lauti? Lauti?”, chiede un Thuram un po’ spaesato. Il rischio è che il francese non se lo troverà al suo fianco anche domani ad Amsterdam: uno tra Bonny e Pio Esposito si candida per una maglia da titolare.

Lautaro infatti sta soffrendo di mal di schiena. Per questo ha preferito lavorare in palestra e non sul campo. Partirà comunque con i suoi compagni per l’Olanda, ma a questo punto non è detto che venga rischiato dal primo minuto. Chivu potrebbe decidere di far debuttare uno dei suoi giovani in Champions: sia Bonny che Esposito scalpitano. L’Inter giocherà sempre da qui alla prossima sosta per le Nazionali, c’è spazio per il turnover. Allo stesso tempo, però, l’allenatore rumeno medita altri cambi: in porta potrebbe trovare spazio Josep Martínez, in mezzo al campo Petar Sucic, in difesa potrebbero tornare De Vrij e Bisseck. Ai nerazzurri serve una scossa dopo un inizio di campionato da incubo: i gol del capitano potrebbero tornare utili. E Lautaro proverà a esserci, come sempre. Altrimenti l’esordio stagionale in Champions avrà una ulteriore complicazione da affrontare.