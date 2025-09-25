Il mondo FQ

Migranti, “ecologismo insostenibile” e citazioni di Papa Francesco: l’intervento integrale di Meloni all’Onu

La premier ha parlato per 16 minuti davanti a un’aula semivuota per il tardo orario serale.
L’attacco alla Russia, la critica a Israele. E poi, ancora, i migranti e “l’ecologismo insostenibile”. Fino alla citazione di Papa Francesco. Sono alcuni dei passi salienti dell’intervento (in italiano) della premier Giorgia Meloni all’ Assemblea generale dell’Onu, durato 16 minuti e applaudito da un’aula semivuota per il tardo orario serale. Ecco l’intervento integrale

