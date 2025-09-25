Travolta da un treno nel Ravennate: morta 25enne. Si trovava lungo i binari con un ragazzo

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima e il giovane, forse il suo fidanzato, stavano correndo lungo la massicciata ferroviaria. Il ragazzo è riuscito a scansarsi in tempo ed evitare così la locomotiva

È stata colpita da un treno in corsa, corrispondenza di un passaggio a livello, a Pinarella di Cervia, provincia di Ravenna. L’urto con il convoglio l’ha scagliata contro un ostacolo fisso, uccidendola. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, è morta così Giulia Valgimigli, 25 anni. Ma per gli investigatori ci sono ancora alcuni elementi da chiarire. Il fatto è avvenuto intorno alle 21:30 di mercoledì 24 settembre. La ragazza e un altro giovane, forse il suo fidanzato, stavano correndo lungo la massicciata ferroviaria, quando Valgimigli è stata urtata dal treno. Il ragazzo, che era poco distante, è riuscito a scansarsi in tempo ed evitare così la locomotiva.

La polizia ferroviaria ha già ascoltato il ragazzo e il macchinista, i genitori della giovane sono stati convocati. Gli inquirenti indagano per capire dove stessero andando i due giovani. Secondo una prima ipotesi, stavano usando quel percorso per raggiungere la loro abitazione.

