Jannik Sinner è pronto all’esordio all’Atp 500 di Pechino, in Cina, contro Marin Cilic dopo la pausa post Us Open (il tabellone). Proprio nella capitale cinese, alla vigilia dell’evento – oltre al media day in cui ha parlato di vari cambiamenti in atto – Sinner è stato tra i protagonisti di un evento Nike, in cui ha condiviso il campo con altri giocatori come Karen Khachanov, Qinwen Zheng, Naomi Osaka, Emma Raducanu e Mirra Andreeva. A catturare l’attenzione, però, non è stato il suo tennis ma un particolare cappellino indossato in campo dall’azzurro.

Il cappello speciale di Sinner

Hanno fatto immediatamente il giro dei social le immagini del cappello sfoggiato da Jannik Sinner, il quale non è riuscito a trattenere le risate quando ha visto questo indumento unico. Si tratta di un cappello da pescatore ricoperto dai volti di Sinner, ritratto a tutte le età e in diverse circostanze. A portarlo in campo è stato Karen Khachanov, che l’ha visto indossato da un tifoso e lo ha chiesto in prestito, dando così vita a una scena molto divertente. I giocatori hanno infatti osservato il cappello tra risate e sorrisi. In maniera un po’ inaspettata, chi non riusciva a smettere di ridere era proprio Jannik, che prima ha scattato una foto al cappello e poi l’ha anche indossato. Così facendo ha dato vita a un’immagine diventata ovviamente virale sul web.