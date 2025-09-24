Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 17:04

Khachanov porta a Sinner un cappellino con le sue facce: la reazione inaspettata dell’azzurro | Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Il tennista russo ha notato il particolare indumento realizzato da un tifoso con i volti di Sinner ritratto a tutte le età
Icona dei commenti Commenti

Jannik Sinner è pronto all’esordio all’Atp 500 di Pechino, in Cina, contro Marin Cilic dopo la pausa post Us Open (il tabellone). Proprio nella capitale cinese, alla vigilia dell’evento – oltre al media day in cui ha parlato di vari cambiamenti in atto – Sinner è stato tra i protagonisti di un evento Nike, in cui ha condiviso il campo con altri giocatori come Karen Khachanov, Qinwen Zheng, Naomi Osaka, Emma Raducanu e Mirra Andreeva. A catturare l’attenzione, però, non è stato il suo tennis ma un particolare cappellino indossato in campo dall’azzurro.

Il cappello speciale di Sinner

Hanno fatto immediatamente il giro dei social le immagini del cappello sfoggiato da Jannik Sinner, il quale non è riuscito a trattenere le risate quando ha visto questo indumento unico. Si tratta di un cappello da pescatore ricoperto dai volti di Sinner, ritratto a tutte le età e in diverse circostanze. A portarlo in campo è stato Karen Khachanov, che l’ha visto indossato da un tifoso e lo ha chiesto in prestito, dando così vita a una scena molto divertente. I giocatori hanno infatti osservato il cappello tra risate e sorrisi. In maniera un po’ inaspettata, chi non riusciva a smettere di ridere era proprio Jannik, che prima ha scattato una foto al cappello e poi l’ha anche indossato. Così facendo ha dato vita a un’immagine diventata ovviamente virale sul web.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione