L’annunciato soccorso da parte del governo italiano alla Global Sumud Flotilla viene commentato dai partiti di opposizione che hanno preso parte alla conferenza stampa delle associazioni e movimenti che sostengono la missione navale per aggirare il blocco del territorio palestinese di Gaza. Pur riconoscendo come “un primo passo” e un “fatto positivo” l’annuncio del ministro della Difesa Guido Crosetto, per il dem Marco Furfaro “oggi è stato fatto non solo un attacco alla Flotilla ma all’Italia, servono sanzioni per fermare Israele e il riconoscimento dello Stato di Palestina, qui e ora, senza i ‘se’ e i ‘ma’ perché non vogliamo l’Italia incapace di alzare la testa di fronte ai criminali di guerra”. Chiara Appendino, vicepresidente M5s: “Quello che deve fare il governo italiano è fermare Netanyahu. Noi continuiamo a chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina subito, non serve una mozione e questo lo ricordo alla presidente del Consiglio, altro che condizioni; chiediamo lo stop alle armi perché stanno finanziando un genocida; e chiediamo sanzioni perché altrimenti sono solo parole per lavarsi la coscienza”. Nicola Fratoianni per Alleanza Verdi Sinistra annuncia il voto contrario alla mozione della maggioranza annunciata dal presidente ;eloni per il riconoscimento ‘condizionato’ dello Stato di Palestina, perché “siamo di fronte all’ennesimo festival dell’ipocrisia”.