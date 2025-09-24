“Tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile“. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando della Global Sumud Flotilla. “Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità, non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare degli aiuti a Gaza, che il governo italiano e le autorità preposte avrebbero potuto consegnare in poche ore”, sottolinea la premier, parlando con i giornalisti italiani prima dell’incontro all’Onu.
Meloni: “Flotilla? Irresponsabile e pericoloso infilarsi in un teatro di guerra. Gli aiuti a Gaza li può portare il governo”
Le parole della presidente del Consiglio prima del vertice Onu