Attacco alla Flotilla, caos alla Camera. Le opposizioni occupano l’Aula: “Tajani, Crosetto e Meloni intervengano”

di F. Q.
Dopo la protesta dei parlamentari la seduta è stata sospesa
Caos alla Camera dopo gli attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Le opposizioni, con Avs, Pd e M5S, hanno aperto la seduta della Camera chiedendo la convocazione urgente di una riunione di capigruppo e l’intervento dei ministri Tajani e Crosetto e di Giorgia Meloni.

I deputati hanno occupato i banchi del governo con il vice-presidente della Camera, Giorgi Mulè, in quel momento in veste di presidente, che cercava di riportare l’ordine. “I deputati e le deputate di Avs insieme alle altre opposizioni hanno occupato i banchi del governo nell’Aula della Camera chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottiglia sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni”, afferma il vice capogruppo di Avs Marco Grimaldi. “Il M5S farà in modo di bloccare i lavori con tutto quello che ne consegue. Vorremmo avere un momento di chiarimento, perché per noi tutto questo è inaccettabile”, ha detto il capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi, intervenendo in Aula.

Dopo la protesta dei parlamentari la seduta è stata sospesa.

