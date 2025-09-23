“La questione politica numero uno del nostro tempo è la crisi delle migrazioni incontrollate” e l’Onu incoraggia l’”invasione” di alcuni Paesi attraverso l’immigrazione illegale. Lo ha detto Donald Trump, affermando che l’Europa è invasa da “illegali” e attaccando il sindaco di Londra Sadiq Kahn sul fronte dell’immigrazione definendolo “terribile”. Trump ha parlato di migranti per oltre dieci minuti, attaccando l’Onu. “Dovrebbe fermare le invasioni, non crearle e finanziarle”. Gli Stati Uniti “hanno intrapreso azione coraggiose per bloccare rapidamente l’immigrazione incontrollata. Una volta che abbiamo messo iniziato a trattenere ed espellere, i migranti clandestini hanno semplicemente smesso di arrivare”, ha spiegato Trump criticando il tasso di migranti in Europa: “È ora di mettere fine al fallito esperimento dei confini aperti. Dovete mettervi fine ora. I vostri Paesi andranno all’inferno“.
