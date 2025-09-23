Filippo Inzaghi è un’icona del rap in Francia: per i giovani il suo nome è diventato un neologismo

L'allenatore del Palermo è visto come simbolo di chi sfrutta ogni occasione: è citato in diversi brani, l'ultimo da milioni di visualizzazioni. E l'ex bomber del Milan apprezza: "Il mio modo di giocare è un linguaggio universale"

Se da questo momento in poi andrete in Francia e anziché dirvi “carpe diem”, vi diranno “Filippo Inzaghi”, non preoccupatevi. È tutto normale. Perché il nome dell’attuale allenatore del Palermo ed ex attaccante del Milan e della nazionale italiana è diventato un neologismo francese e simbolo del rap transalpino. E il significato è proprio quello: ciò che Inzaghi ha rappresentato in campo da calciatore. L’emblema del “carpe diem”, del “cogliere l’attimo”, di colui che sfrutta ogni occasione gli capiti e che si trova sempre nel posto giusto al momento giusto. Ma non solo nello sport: in Francia è diventato un’icona anche nella quotidianità grazie alla musica.

Quattro brani musicali fanno riferimento proprio a lui. L’ultimo – che su Youtube ha superato le sei milioni di visualizzazioni – si intitola “Nagasaki” e l’autore è Marou Chenko. Basta guardare il video e leggere il testo per comprendere quanto ormai la parola “Inzaghi” sia radicata nella lingua francese e nei testi musicali. Nel ritornello si può ascoltare: “Milan Ac comme Inzaghi”, in riferimento proprio all’ex allenatore del Pisa con cui ha vinto il campionato di Serie B lo scorso anno. E il cantante indossa una maglia numero 99 rossonera proprio di Inzaghi.

“Sono felice di sapere che i giovani, soprattutto attraverso la musica, vedono in me un simbolo di opportunismo sportivo e tenacia”, ha spiegato Inzaghi a Cronache di Spogliatoio. “Sono spesso citato nel rap francese ed è come se il mio modo di giocare fosse un linguaggio universale, che parla a coloro che non smettono mai di credere che il momento giusto alla fine arriverà”.

Quelli come Inzaghi in Francia li chiamano “Renard des surfaces“. Letteralmente “volpe d’area di rigore“. Frase che riassume esattamente lo stile di gioco dell’ex attaccante italiano. Tra gli artisti che lo citano ci sono FXLL, Tonio 8cho, Zaaki, JeanJass e proprio Marou Chenko. “Conosco il mio valore, sono in piedi sempre al limite come Pippo Inzaghi”, scrivono FXLL e Tonio 8cho. “Stai vicino alla porta come Pippo Inzaghi”, canta invece JeanJass. “Stare sempre sul pezzo e aspettare l’occasione giusta” da oggi, in Francia, si potrà riassumere semplicemente con “Filippo Inzaghi”. Chiunque, anche chi non segue il calcio, capirebbe.