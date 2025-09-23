Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 18:58

Conte: “Spagna ha deciso per l’embargo delle armi a Israele, in Italia Meloni non muove un dito. Fa solo la vittima”

di F. Q.
Icona dei commenti (4)
Icona dei commenti Commenti

“La Spagna ha appena deciso per l’embargo totale delle armi a Israele, mentre in Italia la premier Meloni pensa a fare la vittima e non muove un dito di fronte al genocidio in corso a Gaza dove sono stati trucidati 20 mila bambini, e si attrezzano per offrire lo scudo e proteggere la ministra Santanchè responsabile di una truffa sui fondi Covid”. Così Giuseppe Conte parlando con i giornalisti durante la visita ad Ancona in occasione della campagna per le regionali

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione