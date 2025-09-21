Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
“Dobbiamo fermare il genocidio a Gaza subito. Sta distruggendo la vita di tutti. Fermatelo. Israeliani e palestinesi fermatelo ora”. Sono le parole pronunciate dal direttore d’orchestra Ilan Volkov, il musicista che durante un concerto a Londra aveva già chiesto la fine della guerra, arrestato insieme ad altre tre persone durante una manifestazione al confine di Gaza. Nel video Volkov, che dirige la Bbc Scottish Symphony Orchestra, viene portato via dagli agenti mentre grida le parole per Gaza. Haaretz ha riferito che le quattro persone sono state rilasciate “dopo poco tempo”.
