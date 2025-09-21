“Dobbiamo fermare il genocidio a Gaza subito. Sta distruggendo la vita di tutti. Fermatelo. Israeliani e palestinesi fermatelo ora”. Sono le parole pronunciate dal direttore d’orchestra Ilan Volkov, il musicista che durante un concerto a Londra aveva già chiesto la fine della guerra, arrestato insieme ad altre tre persone durante una manifestazione al confine di Gaza. Nel video Volkov, che dirige la Bbc Scottish Symphony Orchestra, viene portato via dagli agenti mentre grida le parole per Gaza. Haaretz ha riferito che le quattro persone sono state rilasciate “dopo poco tempo”.