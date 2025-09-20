La tragedia si è consumata intorno alle 23:30 in viale Virgilio. Il giovane, originario di Andria, stava lavorando. La donna alla guida, una 28enne, è indagata

Un rider di 18 anni, Nicola Casucci, originario di Andria, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto nel centro della città. Il ragazzo era in sella alla sua bicicletta per effettuare delle consegne quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un’automobile.

L’incidente si è verificato intorno alle 23:30 di venerdì 19 settembre, all’incrocio tra viale Virgilio, via Ospedaletto e viale Orazio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si è scontrato con un’auto guidata da una donna di 28 anni. L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e hanno trasportato d’urgenza il 18enne all’ospedale di Andria. Purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità. La conducente dell’auto, una donna di 28 anni, è stata sottoposta ai test per la verifica dell’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, risultando negativa a entrambi. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, sia la bicicletta di Nicola Casucci sia l’automobile della donna sono stati posti sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari a chiarire le cause dello scontro.