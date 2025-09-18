Pio Esposito fa impazzire i tifosi: “Deve giocare sempre”. Com’è andato l’esordio in Champions dell’attaccante che fa sperare l’Inter e la nazionale

Vent'anni, napoletano di Castellammare, terzo di tre fratelli calciatori: è stato lanciato dal primo minuto da Chivu al posto dell'affaticato Lautaro Martinez e ha risposto "presente" con una prestazione convincente nella vittoria contro l'Ajax

Fa a sportellate, lotta, protegge palla, fa salire la squadra e manda in porta i compagni. L’esordio in Champions League di Francesco Pio Esposito nel match tra Inter e Ajax non è stato sicuramente quello di un giovane ragazzo che lo scorso anno giocava in Serie B. Chivu – che lo conosce già dalle giovanili nerazzurre – lo ha lanciato dall’inizio con coraggio al posto di un affaticato Lautaro Martinez. Lui ha risposto “presente”, con una prova matura, di sostanza, sacrificio ma anche di qualità. Basta vedere gli assist smarcanti per Thuram prima, Calhanoglu e Dumfries poi.

Perché Pio Esposito non è solo una prima punta da 191 cm e oltre 80 kg che sta lì a battagliare con i difensori avversari. Ha tecnica, visione e personalità per legare il gioco, per rifinire un’azione offensiva. Un esordio sicuramente positivo, grazie al quale ha già conquistato i tifosi dell’Inter, impazziti sui social. Basta andare sotto i post nel canale ufficiale del club nerazzurro o nel profilo del giovane calciatore per leggere vari commenti positivi: “Deve giocare più spesso”, “Pio già ti voglio bene”, “Super”, “Cosa seiii?” e tanti altri simili.

Non solo i tifosi. Anche Chivu, i compagni di squadra e gli addetti ai lavori hanno elogiato la sua prestazione. L’allenatore nerazzurro, a Sky Sport, ha dichiarato: “Io ve l’avevo detto. Sono certo che l’Inter e la nazionale italiana se lo godranno a lungo. Esposito è un uomo vero. Per come si allena, per come si è calato in questa realtà e per quello che sta facendo si merita tutti gli elogi: alla prima in Champions, alla sua età, ha fatto veramente una grande partita”. Dovrà crescere, chiaro. Dovrà migliorare nella mobilità e nella corsa (rimane comunque un giocatore di oltre un metro e 90), ma l’esordio è di chi ha qualcosa in più rispetto a tanti.

“Tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio hanno questi sogni: la musica mi ha fatto uno strano effetto, lì ho realizzato dove mi trovavo per davvero, ricordandomi quando la guardavo solamente in TV con la mia famiglia”. Così Pio Esposito ha esordito a Prime Video nel post gara. “Come è andata? Darsi un voto da soli è difficile, ma sono molto contento della mia prestazione, poi siamo tornati a vincere ed era la cosa più importante. Io cerco sempre di portare le mie certezze e il mio gioco a tutti i livelli, stasera penso di esserci riuscito abbastanza bene. La mia famiglia è contenta, mi hanno fatto i complimenti”.

Chi è Pio Esposito

Considerato tra gli attaccanti più promettenti della sua generazione, Francesco Pio Esposito è nato nel 2005 a Castellammare di Stabia. È il terzo di tre fratelli calciatori: il più grande – Salvatore – è nato nel 2000 e gioca in Serie B allo Spezia. Poi c’è Sebastiano, 23 anni, attaccante del Cagliari e che con l’Inter esordì giovanissimo lanciato da Antonio Conte. Tra tutti, però, Pio è considerato il più talentuoso.

Inizia a giocare al Brescia da giovanissimo, ma già a 9 anni si trasferisce all’Inter. Qui fa tutta la trafila nelle giovanili, segnando valanghe di gol nelle varie categorie, spesso anche sotto età. Nel 2023, a 18 anni, viene ceduto in prestito allo Spezia in Serie B. Nella prima annata gioca subito 38 partite, ma segnando solo 3 gol. Nella passata stagione invece va vicinissimo alla promozione in Serie A con il club spezzino, ma soprattutto realizza ben 19 gol tra stagione regolare e playoff, trascinando il club ligure.

Motivo per cui l’Inter ha deciso di riportarlo a casa e tenerlo in rosa, respingendo anche interessamenti di club importanti. Per citarne uno: l’Atalanta voleva inserirlo nell’affare Lookman, Marotta ha risposto con un secco “no”. Dopo aver esordito da titolare al Mondiale per Club (segnando anche contro il River Plate), in campionato ha giocato fin qui soltanto 23 minuti contro l’Udinese. Adesso però la prima in Champions League con una prova convincente, che lo proietta a un futuro pieno di speranza sia per il club nerazzurro, ma soprattutto per la nazionale italiana, dove ha già esordito contro l’Estonia il 5 settembre.