“L’Inter è consapevole del valore di Francesco Pio Esposito tanto che hanno rifiutato offerte da 50 milioni“. Il giovano bomber italiano, 20 anni appena compiuti, è considerato il futuro dell’attacco nerazzurro. La conferma arriva dal suo agente, il procuratore Mario Giuffredi, che in un’intervista a Radio CRC ha svelato quanto Beppe Marotta, la dirigenza e anche il tecnico Cristian Chivu abbiano deciso di puntare su Esposito. Il gol al Mondiale per Club, ma soprattutto la prestazione offerta contro il River Plate, evidentemente sono valsi come test definitivo, dopo l’ottima annata a Spezia.

Non solo. Secondo Giuffredi, l’Atalanta aveva perfino proposto uno scambio tra Francesco Pio Esposito e Ademola Lookman, ma l’Inter ha detto no. Vuole puntare l’attaccante nigeriano senza sacrificare il loro gioiellino. “L’affare Lookman non si scontra con Pio Esposito che ha altre caratteristiche che sono diverse da quelle del giocatore dell’Atalanta”, ha sottolineato Giuffredi. Resta però da capire quali siano i piani dell’Inter e di Chivu per Esposito in questa stagione. In attacco infatti è già arrivato Bonny dal Parma per 20 milioni. Rischia di esserci un po’ di sovraffollamento.

“Non so cosa abbia in testa l’allenatore dell’Inter ma sono sicuro che Chivu darà spazio a Pio Esposito poiché lo conosce benissimo”, ha concluso Giuffredi. Nessuna preoccupazione da parte dell’agente, quindi. D’altronde, non è un mistero che il successore di Simone Inzaghi voglia costruirsi delle alternative al consolidato 3-5-2 e stia valutando anche di giocare con un attacco a tre. In ogni caso, l’ultima stagione dell’Inter ha dimostrato che i soli Lautaro e Thuram non bastano. Servono alternative valide: Lookman e i due giovani Bonny ed Esposito lo sarebbero. Avrebbero anche tanto spazio a disposizione, visto che i nerazzurri si apprestano a giocare un’altra stagione da tre partite a settimana.