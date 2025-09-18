Secondo le prime ricostruzioni, il volo Spirit 1300 stava guadagnando quota quanto è stato intimato dai controllori di volo di cambiare rotta

Rischio di collisione in volo per l‘Air Force One, a bordo del quale si trovava il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e un volo di linea Spirit Airlines. I velivoli sorvolavano Long Island, nello stato di New York, quando il jet passeggeri si è avvicinato troppo all’aereo presidenziale, richiedendo una manovra di emergenza. Il fatto è avvenuto lunedì 15 settembre. La Federal Aviation Administration ha aperto un’indagine e si è riacceso anche il dibattito sulla sicurezza nei cieli americani.

Secondo le prime ricostruzioni dei federali e dei dati radar, l’Air Force One stava trasportando il presidente verso il Regno Unito dove in questi giorni è stato ricevuto dal Re Carlo III. Nello stesso momento il volo Spirit Airlines 1300, diretto a Boston, stava guadagnando quota. I due aerei si sono trovati su rotte convergenti facendo scattare l’allarme nei centri di controllo del traffico aereo. Secondo alcune stime i due velivoli si trovavano ad una distanza laterale di circa 13 e 18 Km e a una differenza d’altitudine di circa 3mila metri.

Le registrazioni delle comunicazioni mostrano una crescente paura dei controllori di volo. Più volte hanno intimato all’equipaggio del volo Spirit di cambiare rotta. “Spirit 1300 turn 20 degrees right”. “Pay attention, Spirit 1300 turn 20 degrees right. Spirit 1300 turn 20 degrees right, now. Spirit wings 1300 turn 20 degrees right, immediately”: frammenti delle conversazioni sono stati pubblicati da Bbc. L’equipaggio del volo di linea ha seguito, seppur con qualche secondo di ritardo, le istruzioni. La manovra correttiva ha evitato gravi conseguenze. I due aerei non sono mai stati troppo vicini da far apparire la situazione come irrecuperabile, ma sufficientemente da far temere il peggio ai controllori di volo.