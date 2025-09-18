Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 13:20

Berrettini irriconoscibile: torna in campo ad Hangzhou e perde male contro il numero 99 del mondo

di F. Q.
Il finalista di Wimbledon 2021 dovrà ritrovare la migliore condizione fisica e psicologica dopo una lunga assenza dai campi
Berrettini irriconoscibile: torna in campo ad Hangzhou e perde male contro il numero 99 del mondo
Icona dei commenti Commenti

Niente da fare. Il ritorno in campo di Matteo Berrettini ad Hangzhou aveva ridato entusiasmo ai fan e ai vari appassionati di tennis, ma non è andata come si sperava. L’azzurro perde nettamente, in due set, contro Dalibor Svrcina, numero 99 del mondo, Lucky loser nel torneo dopo la sconfitta contro Giulio Zeppieri nelle qualificazioni. 6-3, 6-3 in meno di un’ora e mezza di partita, diversi errori e un linguaggio del corpo decisamente poco incoraggiante.

Una sola palla break procurata in tutto il match, 15 non forzati contro i 7 dell’avversario, sei palle break concesse e solo il 59% di prime palle in campo. Nonostante l’avversario non fosse irresistibile, Berrettini ha faticato tantissimo negli scambi, sbagliando tanto e risultando poco incisivo: solo 11 vincenti contro i 17 di Svrcina. Dopo un primo set equilibrato e in cui sembrava potersela giocare, nel secondo è stato un disastro: zero vincenti, 10 non forzati e diverse smorfie significative, con uno sguardo quasi rassegnato al destino del match.

Berrettini arrivava da cinque forfait consecutivi: Kitzbuhel, Gstaad, i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e per ultimi gli US Open. C’era perciò tanta incertezza sul futuro del 29enne romano che all’indomani di Wimbledon aveva dichiarato: “Fondamentalmente sono stanco, stanco di rincorrere sempre qualcosa. Per questo ho bisogno di prendermi giorni per pensare, per decidere cosa fare del futuro perché stare in campo così non è quello che voglio”, lasciando così spazio anche a ipotesi di ritiro.

Il ritorno in campo è una bella notizia, ma per tornare a gioire servirà svoltare da un punto di vista fisico e psicologico. Berrettini si è iscritto sia a Tokyo – prossima settimana – che a Stoccolma a ottobre: da capire se giocherà entrambi i tornei e come ci arriverà. Era fermo dai campi da Wimbledon e aveva giocato solo un match negli ultimi tre mesi: quello perso sull’erba londinese contro Kamil Majchrzak il 30 giugno.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione