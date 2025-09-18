Niente da fare. Il ritorno in campo di Matteo Berrettini ad Hangzhou aveva ridato entusiasmo ai fan e ai vari appassionati di tennis, ma non è andata come si sperava. L’azzurro perde nettamente, in due set, contro Dalibor Svrcina, numero 99 del mondo, Lucky loser nel torneo dopo la sconfitta contro Giulio Zeppieri nelle qualificazioni. 6-3, 6-3 in meno di un’ora e mezza di partita, diversi errori e un linguaggio del corpo decisamente poco incoraggiante.

Una sola palla break procurata in tutto il match, 15 non forzati contro i 7 dell’avversario, sei palle break concesse e solo il 59% di prime palle in campo. Nonostante l’avversario non fosse irresistibile, Berrettini ha faticato tantissimo negli scambi, sbagliando tanto e risultando poco incisivo: solo 11 vincenti contro i 17 di Svrcina. Dopo un primo set equilibrato e in cui sembrava potersela giocare, nel secondo è stato un disastro: zero vincenti, 10 non forzati e diverse smorfie significative, con uno sguardo quasi rassegnato al destino del match.

Berrettini arrivava da cinque forfait consecutivi: Kitzbuhel, Gstaad, i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e per ultimi gli US Open. C’era perciò tanta incertezza sul futuro del 29enne romano che all’indomani di Wimbledon aveva dichiarato: “Fondamentalmente sono stanco, stanco di rincorrere sempre qualcosa. Per questo ho bisogno di prendermi giorni per pensare, per decidere cosa fare del futuro perché stare in campo così non è quello che voglio”, lasciando così spazio anche a ipotesi di ritiro.

Il ritorno in campo è una bella notizia, ma per tornare a gioire servirà svoltare da un punto di vista fisico e psicologico. Berrettini si è iscritto sia a Tokyo – prossima settimana – che a Stoccolma a ottobre: da capire se giocherà entrambi i tornei e come ci arriverà. Era fermo dai campi da Wimbledon e aveva giocato solo un match negli ultimi tre mesi: quello perso sull’erba londinese contro Kamil Majchrzak il 30 giugno.