Ultimo aggiornamento: 13:52

Sofia Napolitano scomparsa a Torino, la mamma della 20enne: “È uscita per andare all’università e non è più tornata”

La madre, Patrizia Pignalosa, ha lanciato un appello sui social chiedendo aiuto: "Vi prego, se qualcuno vede Sofia o ha informazioni, contatti subito le forze dell’ordine al 112"
Da due giorni non si hanno notizie di Sofia Napolitano, 20 anni, residente con la famiglia a Torino. Lunedì 15 settembre è uscita di casa dicendo che sarebbe andata all’università per assistere all’esame di un’amica, ma non è mai arrivata e non ha più fatto ritorno. La giovane, capelli castani lunghi e ricci, indossava pantaloni neri e una felpa beige. Con sé aveva computer e telefono, che risulta spento, ma non i documenti.

I genitori hanno sporto denuncia di scomparsa al commissariato di polizia di Mirafiori e della vicenda si sta interessando anche la trasmissione “Chi l’ha visto”. La madre, Patrizia Pignalosa, ha lanciato un appello sui social chiedendo aiuto: “Vi prego, se qualcuno vede Sofia o ha informazioni, contatti subito le forze dell’ordine al 112”. Anche il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, sui social ha invitato chiunque abbia notizie a rivolgersi a polizia o carabinieri.

