Aggressione omofoba con pugni e sputi: 25enne pestato dal branco a Roma

di F. Q.
È successo in pieno centro a Roma, dove il giovane Alessandro Ansaldo è stato picchiato da un gruppo di ventenni, riportando un trauma cranio-facciale ed ematomi costali
Gli insulti omofobi, gli sputi e il pestaggio. La feroce aggressione è avvenuta in pieno centro a Roma, dove la notte di sabato 13 il 25enne Alessandro Ansaldo è stato preso di mira e picchiato da un gruppo di ragazzi al termine di una festa con amici. Alcuni passanti hanno assistito al pestaggio senza però intervenire in soccorso del giovane, che ha riportato varie ferite.

Alessandro Ansaldo, appena rientrato nella Capitale dopo gli studi a Londra, è stato aggredito mentre stava percorrendo corso Vittorio Emanuele II per tornare a casa dopo aver preso parte alla festa vicino a piazza Venezia. Secondo quanto emerge, un gruppo di ventenni lo ha accerchiato e gli ha strappato un ventaglio dalle mani, urlandogli “fro*** di me***”. Gli aggressori lo hanno poi pestato con pugni e spintoni fino a procurargli un trauma cranio-facciale ed ematomi costali. Almeno venti giorni di prognosi per il 25enne.

In vari hanno assistito all’aggressione e alcuni hanno fermato un’ambulanza per soccorrere Ansaldo, ma nessuno ha cercato di fermare le violenze del branco. Probabilmente qualcuno ha però filmato la scena. Il ragazzo aggredito ha lanciato un appello per recuperare le riprese da consegnare alla polizia, facilitando le operazioni di identificazione.

