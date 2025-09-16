L'accusa del presidente Usa: "Il Nyt è uno dei peggiori e più degenerati giornali nella storia del nostro Paese, diventato un portavoce virtuale del Partito Democratico di Sinistra Radicale"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intentato una causa per diffamazione da 15 miliardi di dollari contro il New York Times e quattro suoi giornalisti. La causa, depositata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti in Florida, cita diversi articoli e un libro scritti da due giornalisti della testata e pubblicati in vista delle elezioni del 2024. “Oggi ho il grande onore di intentare una causa per diffamazione e calunnia da 15 miliardi di dollari contro il New York Times, uno dei peggiori e più degenerati giornali nella storia del nostro Paese, diventato un portavoce virtuale del Partito Democratico di Sinistra Radicale”, scrive Trump sul social Truth.

Secondo il presidente americano si è trattato del “più grande contributo illegale a una campagna elettorale di sempre. Il loro appoggio a Kamala Harris è stato addirittura messo in prima pagina sul New York Times, cosa inaudita fino ad allora”. Trump scrive che il giornale “ha utilizzato per decenni il metodo di mentire sul vostro Presidente preferito (io!), sulla mia famiglia, sulla mia attività, sul Movimento America First, sul Maga e sulla nostra Nazione nel suo complesso. Al New York Times è stato permesso di mentire, diffamare e calunniare liberamente per troppo tempo, e tutto questo finisce adesso”.

Già nei mesi scorsi, dopo aver bombardato l’impianto di arricchimento dell’uranio di Fordow, l’amministrazione Trump aveva messo nel mirino i giornalisti del quotidiano. Prima il presidente degli Stati Uniti, poi il segretario alla Difesa Pete Hegseth avevano puntato il dito contro il racconto dell’operazione militare condotta in Iran fatto da Cnn e New York Times, “colpevoli” di aver divulgato un rapporto dell’intelligence secondo cui i raid non hanno interrotto il programma nucleare di Teheran.