Durante un controllo di polizia in un parco di Ancona, ieri 15 settembre, un agente ha sparato ad un cane uccidendolo. Gli agenti, dice la questura, erano presenti sul posto per compiere un controllo per lo spaccio di droga. Tutto è iniziato quando i poliziotti hanno notato la presenza di una coppia seduta su una panchina. Accanto a loro era seduto un pitbull nero di grossa taglia senza museruola e guinzaglio, precisa sempre la questura. L’uomo, visti gli agenti ha tentato di disfarsi di un involucro contenente tre dosi di hashish. Il cane, di nome “Narcos”, ha iniziato a correre, in modo aggressivo, verso i due agenti che si avvicinavano. Un terzo collega ha urlato alla coppia di richiamare il cane, ma l’animale, forse attirato dalle sue grida, si è diretto verso di lui. L’agente ha cercato di ripararsi dietro una panchina per sfuggire all’aggressione del pitbull, ma il cane è riuscito ad avvicinarsi ringhiando e digrignando i denti. Quando l’animale era sul punto di aggredire il poliziotto, quest’ultimo è stato costretto ad estrarre la pistola di ordinanza e sparare un colpo, ferendo a morte l’animale.

Sul posto è stato chiamato un veterinario, che ha potuto constare la morte del pitbull e la mancanza del microchip obbligatorio. E’ intervenuta sul posto anche la polizia scientifica per compiere i rilievi e gli accertamenti necessari. Come riportano le agenzie è stato confermata l’esplosione di un solo colpo di arma da fuoco.

Diversa è la versione della proprietaria del pitbull. In un post sui social ha detto di trovarsi al parco con il suo ragazzo e Narcos, che era legato alla panchina. “I poliziotti sono venuti a sorpresa correndo verso di noi e il mio cane, non so se per lo spavento oppure per proteggermi, ha iniziato ad abbaiare e tirare e il guinzaglio che si è spezzato“. “Narcos ha iniziato a correre. – ha raccontato – Io sono corsa dietro di lui e l’ho preso dal collare. Il poliziotto, nonostante lo avessi preso continuava ad urlarmi ‘Prendi il cane, prendi il cane’ puntando la pistola verso Narcos e gli ha sparato lo stesso due colpi“.

La proprietaria del pitbull, informa la questura, è stata deferita all’autorità amministrativa per non aver installato il microchip sul cane e per violazione al divieto di ingresso dell’animale nel parco pubblico. L’uomo, invece, è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.