L'allenatore rossonero aveva discusso animatamente con il quarto uomo per il fallo da rigore su Nkunku: una giornata di squalifica e multa di 10mila euro

Una giornata di squalifica e multa di 10mila euro. È questa la sanzione inflitta dal giudice sportivo a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan espulso durante il match con il Bologna “per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l’operato del Var, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale”. L’allenatore rossonero non sarà quindi in panchina in occasione del prossimo match di Serie A sul campo dell’Udinese il 20 settembre.

Espulsione arrivata in occasione del contestato e chiacchierato calcio di rigore prima assegnato e poi revocato ai rossoneri, con l’Aia che ha successivamente ammesso l’errore. Al minuto 87 di Milan-Bologna, Christopher Nkunku – entrato da pochissimo in campo, all’esordio con la maglia rossonera – viene steso da Lucumì, si rialza e viene atterrato in area di rigore da Freuler. L’arbitro Marcenaro non ha dubbi: calcio di rigore per il Milan.

Pulisic cede il pallone a Nkunku, che lo piazza sul dischetto ed è pronto a calciare il tiro dagli undici metri. Un lungo check del Var però ferma il match per qualche minuto, poi Marcenaro viene richiamato all’On field review (a rivedere allo schermo il contatto tra Freuler e Nkunku). La decisione finale è quella di revocare il rigore assegnato ai rossoneri: “Il numero 8 del Bologna non commette alcun fallo”, ha poi annunciato al pubblico. A quel punto Allegri si infuria. L’ex Juventus ha un acceso confronto con il quarto uomo Antonio Rapuano, che richiama l’attenzione dell’arbitro per sanzionare l’allenatore del Milan. Allegri intanto ha già fatto volare la sua giacca.

Marcenaro corre verso la panchina del Milan e lo espelle. Prima di uscire dal campo l’allenatore livornese torna a parlare con il quarto uomo: “bravo, bravo”, le parole proferite. Poi, ancora nervoso per l’accaduto, viene portato via dal team manager del Milan, Alberto Marangon. Nel post gara l’allenatore era tornato sull’accaduto, minimizzando: “C’è stato l’episodio del rigore e in quel momento ho avuto da ridire col quarto uomo – ha spiegato a Dazn – Niente di che, per fortuna la giacca mi ha salvato“. E in conferenza stampa ha aggiunto: “Non mi sono fatto idee, non ho rivisto niente. Se Fabbri al Var ha deciso che il rigore non c’era, era giusto annullarlo”.

C’era già stato un precedente Allegri-Marcenaro in Serie A: l’allenatore rossonero aveva già ricevuto un’espulsione dallo stesso arbitro l’11 settembre 2022, in Juventus-Salernitana 2-2 quando era ancora sulla panchina bianconera. Il tecnico fu espulso per proteste dopo il discusso gol annullato a Milik nel finale. In quella circostanza Allegri ricevette una sola giornata di stop e 15.000 euro di multa. Mentre già alla prima con il Milan in Coppa Italia Allegri era rimasto in tribuna per scontare una squalifica. Ora salterà anche la gara contro l’Udinese.